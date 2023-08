Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen - Auf den ersten Blick hat es etwas von einer Schnitzeljagd. Wer dieser Tage mit dem Auto von Zorbau über Aupitz, Webau und Wählitz in Richtung Hohenmölsen unterwegs ist - dem wird am rechten Fahrbahnrand eine Spur weißer Farbspritzer auffallen. In unterschiedlicher Intensität zieht sich der Streifen vermutlich seit Donnerstag über die gesamte Strecke. Die Stadt Hohenmölsen ist am Freitag auf die Verunreinigung hingewiesen worden, informiert Bürgermeister Andy Haugk (parteilos). Umgehend seien auch die Landesstraßenmeisterei und die Kreismeisterei auf das Problem hingewiesen worden. Offizielle Markierungsarbeiten haben in der vergangenen Woche auf dem Streckenabschnitt nicht stattgefunden. „Die Spur verliert sich irgendwann und kann nicht zum Verursacher nachverfolgt werden“, erklärt der Hohenmölsener Bürgermeister.