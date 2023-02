Hanspeter und Rita Friede freuen sich, nach vier Jahren wieder mit dem Rad- und Rollschuhverein Bad Friedrichshall in der Partnerstadt Hohenmölsen zu sein. Am Sonnabend spielt der Verein in der Glück-Auf-Turnhalle sein neues Musical „Simba - ein König auf Rollen“ – in Anlehnug an den „König der Löwen“.

Foto: T. Schlegel