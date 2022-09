Museum Weißenfels präsentiert Exponate aus geologischer Sammlung

Museumsleiterin Bianca Bernstein an einer Vitrine im Kabinett des Novalis

Weißenfels/MZ - Noch bis zum 2. Oktober ist im Weißenfelser Museum auf Schloss Neu-Augustusburg eine ebenso kleine wie bemerkenswerte Sonderausstellung zu sehen. Sie stellt im Jahr seines 250. Geburtstages einen Zusammenhang zu einer besonderen Seite im vielfältigen Wirken des Georg Friedrich von Hardenberg (1772-1801) her. Denn der als Novalis bekannt gewordene Schriftsteller hat ebenso als Geologe seine Spuren in der Region hinterlassen. Er war etwa in Sachsen unterwegs, um neue Mineralien und Brennmaterialien zu finden.