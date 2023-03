Massengrab aus dem Dreißigjährigen Krieg Museum „Lützen 1632“: Eröffnung verschiebt sich erneut nach hinten

Die Arbeiten an dem millionenschweren Museumsneubau an der Gustav-Adolf-Gedenkstätte in Lützen laufen weiter – doch nicht ohne Hürden. Welche Probleme es gibt und wann eröffnet werden soll.