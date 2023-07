Museum „Lützen 1632“ Überreste von 47 Personen - Massengrab ist als Exponat zurück in Lützen

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist das Massengrab nach Lützen zurückgekehrt. Es war 2011 bei Ausgrabungen in Lützen entdeckt worden. Seitdem war es in verschiedenen Städten ausgestellt. Was es so besonders macht.