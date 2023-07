Gemeinsame Aktion von Senioren von Kindern in Weißenfels

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - Konzentriert holt der 13-jährige Bjarne Schwung, stößt seine Murmel an, die anschließend ins Ziel – ein Schuhkarton mit Öffnung – rollt. „Das macht 30 Punkte“, freut sich der 13-Jährige. Und stolz fügt er hinzu: „Das war gar nicht so schwer.“ Er ist einer von insgesamt zehn Kindern der Tagesgruppe des Weißenfelser Awo-Einrichtung „Fritz-Schellbach-Haus“, die am Dienstag das Awo-Seniorenzentrum im Kirschweg besucht haben.