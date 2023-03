Im Lützener Ortsteil Nellschütz soll eine neue Deponie entstehen. Welcher Abfall hier landen soll und welche Rolle die Müllverbrennungsanlage in Zorbau spielt.

Neue Deponie in Lützen: Von der Kies- zur Goldgrube?

Ole Lischewsky, Geschäftsführer bei Harbauer Kies- und Grundstücke, steht im Tagebau Nellschütz und zeigt auf den „Deponieabschnitt II“. Hier soll in den nächsten Jahren eine neue Deponie entstehen.

Nellschütz/MZ - Geschäftsführer Ole Lischewsky steht an einer Abbruchkante im Kiestagebau Nellschütz und zeigt in Richtung einer großen, leeren Grube. Wo einst mal Felder waren, wurde seit den 90er-Jahren nach und nach tonnenweise Erde ausgehoben. Ein Teil des entstandenen Tagebaus soll jetzt eine Deponie werden. An dem Vorhaben gibt es sowohl Kritik als auch Zustimmung.