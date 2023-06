Hemmungslose Party Müll, Kondome, Wand mit Kot beschmiert: Besucher sorgen am Mondsee für Ärger

Über 2.000 Besucher haben am Wochenende zum Teil hemmungslos in dem Erholungspark gefeiert - so sehr, dass die Mondsee-Verwaltung die Veranstaltung künftig nicht mehr stattfinden lassen will.