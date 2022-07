Mondsee hat jetzt einen Minister: Was Schulklassen im Erholungspark alles erleben können

Der Schweizer Eric Rechtschaffen ist der Leiter des Ministeriums und zeigt die Tipi-Zelte, in denen die Kinder am Mondsee schlafen.

Hohenmölsen/MZ - Es war das Gesamtpaket, das Eric Rechtschaffen am Mondsee überzeugt hat: Der See, Park, die Natur mit ihrer Flora und Fauna. „Ich habe alles hier das erste Mal gesehen und war verliebt. Die Idylle ist ein Traum“, sagt der Schweizer und verrät den Grund, warum er sich mit seinem „Ministerium für Abenteuer“ am Mondsee bei Hohenmölsen niedergelassen hat. Ministerium für was? Nein, um Politik geht es hierbei nicht.