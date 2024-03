Mitten in Weißenfels: Wilde Verfolgungsjagd mit 100 km/h endet mit einem Massencrash

Prozess am Amtsgericht

Weissenfels/MZ. - Es sind fast schon filmreife Szenen, die sich am 10. November 2022 gegen 19.30 Uhr in der Weißenfelser Innenstadt abgespielt haben sollen: Ein 40 Jahre alter Autofahrer liefert sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei, die mit einem Massencrash in der Dammstraße endet.