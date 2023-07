Volksfest in Hohenmölsen steht an

Hohenmölsen/MZ - Ein Hauch von Herbstmarkt weht über den Hohenmölsener Altmarkt. An der Weinschenke gibt es Getränke, Bänke sind aufgebaut und der Freiplatz vor der Kirche hat sich in eine Theaterbühne verwandelt. Mitglieder des Mittelaltervereins „Drei Türme“ spielen an diesem Sonntagvormittag ihr Stück „Die Schlacht der Könige“, das jedes Jahr zum Herbstmarkt – dem Volksfest schlechthin in Hohenmölsen – aufgeführt wird und von der Schlacht bei Hohenmölsen im Jahr 1080 handelt.