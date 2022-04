Mit Schusswaffe hantiert und geistig Behinderte geschlagen - Weißenfelser erhält folgendes Urteil

Weissenfels/MZ - Für das Verhalten des Angeklagten hat die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer nur ein Wort übrig: Erbärmlich. Laut Anklage soll der 25-jährige Zeitzer im März vergangenen Jahres zwei geistig behinderte Menschen in Weißenfels mit der Hand auf den Kopf geschlagen und diese dabei leicht verletzt haben. Doch dies sind nicht die einzigen Vorwürfe, die dem Mann an diesem Tag in Saal 18 des Amtsgerichts in Weißenfels zur Last gelegt werden. Zweimal ist er wegen Fahrens ohne Führerscheins angeklagt. Eines der beiden Verfahren wird im Laufe des Prozesses eingestellt - die Beweise reichen nicht aus, dass der Zeitzer wirklich hinterm Steuer saß. Dieser streitet die Tat ab und behauptet, im Januar 2020 von seinem Vater von Leißling nach Weißenfels gefahren worden zu sein. Zwei Monate später wurde er dann aber von der Polizei auf frischer Tat beim illegalen Autofahren erwischt. „Ich wollte meine Ponys versorgen“, gibt der 25-Jährige als Entschuldigung an.