Ein Polizeieinsatz ereignete sich am Dienstagabend in der Straße des Friedens in Teuchern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Teuchern/MZ/TOS - Ein 23 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend in der Straße des Friedens in Teuchern vorläufig festgenommen worden. Laut Polizei soll der Mann zuvor von einem Fenster in seiner Wohnung aus mit einer Luftdruckpistole auf ein vorbeifahrendes Auto geschossen haben.