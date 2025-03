Temposünder und Straßenschäden – Anwohner in Trebnitz leiden unter Umleitungsverkehr der B91. Wie Behörde jetzt reagiert und warum sogar die Sperrung der Deubener Brücke für Lkws im Raum steht.

„Mit hundert Sachen durchs Dorf“: Was Anwohner in Trebnitz nach Sperrung der B91 jetzt fordern

Der stellvertretende Ortsbürgermeister Mario Brockelt (l.) steht mit den Anwohnern Janett Forscht und Lothar Gothe am Arthur -Göritz -Platz in Trebnitz, auf dessen Straßen schwere Lkws von Deuben nach Luckenau unterwegs sind. „Der Platz ist ein Hotspot“, sagt Brockelt.

Trebnitz - An Lothar Gothes Jacke baumelt gut sichtbar ein großer Reflektor. „Sicherheitshalber gehe ich ohne ihn nicht mehr aus dem Haus“, sagt der Rentner aus Trebnitz. Denn seit die B91 gesperrt ist, rollt der Umleitungsverkehr direkt an seinem Haus in der Gaumnitzer Straße vorbei.