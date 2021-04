Mit geklauten Bankdaten von Toten bei Dating- und Pornoportalen angemeldet

Weißenfels - Wimmernd schlägt der Angeklagte an diesem Morgen in Saal 18 des Amtsgerichts in Weißenfels die Hände vor sein Gesicht. Es ist ihm sichtbar unangenehm, als der Staatsanwalt die Anklageschrift vorliest. Dort steht unter anderem geschrieben, dass sich der 38-Jährige mit fremden Bankdaten bei kostenpflichtigen Dating- und Pornoportalen im Internet angemeldet hat. Bezahlen ließ er sich dieses Vergnügen von den Opfern, deren Bankverbindungen er von Dritten bekommen hatte, die sich diese illegal beschafft hatten.

Über 2.000 Euro Schaden

Es dauert lange, bis der Staatsanwalt die fünf Anklageschriften vorgetragen hat. Diese enthalten insgesamt 19 Betrugsdelikte - davon fünf versuchte - die der gebürtige Weißenfelser, der mittlerweile in einem Ortsteil von Teuchern lebt, zwischen Ende 2018 und Ende 2020 begangen haben soll, wodurch ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro entstand. Die Taten umfassen die gesamte Palette des PC- und Internetbetrugs. Neben der kostenpflichtigen Nutzung von Datingportalen und Pornoseiten kaufte der 38-Jährige laut Anklage auch Klamotten, Schuhe, Schmuck, Mobiltelefone und Kosmetikartikel online ein und bezahlte sie illegal mit fremden Bankverbindungen, deren Besitzer davon nichts wussten. Auch versuchte er mit den Daten mehrere Mobilfunkverträge abzuschließen.

Die Konten, von denen das Geld letztlich abgebucht wurde, gehören zum einen Fremden, zum anderen der Ex-Freundin und dem Vater des Angeklagten. Zu den Gründen erklärt der Mann, der ein umfassendes Geständnis ablegt, dass er sich damit bei seiner Ex rächen wollte, da diese ihn nach fünfjähriger Beziehung per SMS abserviert hatte. Seinen Vater betrog er, um dem zeigen, dass es ihn noch gibt. Beide haben seit Jahren keinen Kontakt mehr, der Vater will dies nicht.

Erschreckend ist jedoch, dass der Angeklagte sich auch von zwei toten Weißenfelsern die Kontodaten aneignete. Er habe mal für ein Umzugsunternehmen gearbeitet, erzählt der Hartz-IV-Empfänger. Bei zwei todesbedingten Wohnungsauflösungen habe er beim Ausräumen Bankverbindungen der Verstorbenen gefunden und damit online eingekauft. Darüber hinaus bot der Angeklagte über ein Internetverkaufsportal zwei Handys im Wert von 855 und 600 Euro zum Verkauf an. In beiden Fällen überwiesen die Käufer das Geld, die Ware versendete er aber nicht.

Ausmaß nicht bewusst

Vor Gericht macht der Angeklagte nun reinen Tisch. Er wolle einen Schlussstrich ziehen. Der 38-Jährige erklärt, dass ihm Leid tue, was er getan hat. Etwas zurückgezahlt an seine Betrugsopfer habe er aber bis heute nicht. „Mir ist heute erst so richtig klar geworden, was ich da alles fabriziert habe. Das ist heftig“, sagt der Angeklagte, der dem Gericht auch noch seine Lebensgeschichte offenbart. Nach der unschönen Trennung von seiner Freundin sei er in ein mentales Loch gefallen, seine Eltern hätten ihn an Silvester rausgeschmissen, zwischenzeitlich habe er in einem Obdachenlosheim gelebt.

Von seinem 16. Lebensjahr an sei er 14 Jahre lang abhängig von Heroin gewesen, bis 2020 habe er Crystal konsumiert. 500 Euro habe er wöchentlich für Drogen ausgegeben. Dass er Straftaten begangen hat, sei ihm zu dem Zeitpunkt egal gewesen. „Ich hatte mich völlig aufgegeben.“ Als er eine neue Partnerin kennenlernte, habe er dieser zunächst verschwiegen, dass er obdachlos sei. Die teuren Online-Einkäufe, die er nicht selbst bezahlt hat, habe er auch aus folgendem Grund gemacht: „Ich wollte der Familie meiner neuen Freundin zeigen, dass ich kein armes Würstchen bin“, sagt er schluchzend. Mittlerweile habe sich seine Situation gebessert, er habe ab Mai sogar Aussicht auf Arbeit. „Ich hoffe, dass ich die Chance kriege, mein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen“, sagt der 38-Jährige.

Da er einschlägig wegen Betrugs vorbestraft ist - bisher hat er stets eine Geldstrafe erhalten - kommt er diesmal um eine Freiheitsstrafe nicht herum, die auf ein Jahr und vier Monate bemessen, aber zur Bewährung ausgesetzt wird. Zudem wird er zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro verdonnert. Dazu kommen Schadensersatzforderungen, denen er auch noch nachkommen muss. (mz/Tobias Schlegel)