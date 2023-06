In einer Gedenkstunde erinnerte man in Weißenfels an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Auch Zeitzeugen kamen und teilten ihre Einnerungen.

Weißenfels - Es ist ein Tag, der in Zeiten der SED-Diktatur jahrzehntelang totgeschwiegen wurde, der aus der Erinnerung verbannt werden sollte. Jetzt sorgt eine Gedenktafel am Weißenfelser Amtsgericht dafür, dass der Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 auch nachfolgenden Generationen im

Gedächtnis bleibt. Dazu fand am Samstag anlässlich des 70. Jahrestages des Volksaufstandes die feierliche Enthüllung der Tafel im Rahmen einer Gedenkveranstaltung im Ratssaal des Klosters statt.