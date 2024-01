Weißenfels/MZ. - Ein sturzbetrunkener Autofahrer hat am Montagabend in der Johann-Reis-Straße in Weißenfels einen Unfall verursacht. Laut Polizei war er ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs. Bei einem Wendemanöver rammte er zudem einen Lkw. Ein Zeuge hatte alles beobachtet und die Beamten alarmiert. Die stellten bei dem Unfallfahrer einen Atemalkoholwert von 2,39 Promille fest. Der Mann wurde angezeigt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.