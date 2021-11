Mit 2,24 Promille: Weißenfelser kollidiert sturzbetrunken mit parkendem Pkw

Weißenfels/MZ - Einen Atemalkoholwert von 2,24 Promille hatte ein Autofahrer intus, der am Sonntagabend in der Merseburger Straße in Weißenfels einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht hat. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren Anwohner gegen 23 Uhr durch einen Knall aufgeschreckt worden.

Wie sich herausstellte, war der betrunkene Autofahrer, der mit seinem Pkw stadtauswärts unterwegs war, von der Straße abgekommen und mit einem geparkten Auto kollidiert. Der 43-Jährige musste zur Blutprobe ins Krankenhaus und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun ermittelt. Sein Wagen war wegen der Schäden nicht mehr fahrbereit.