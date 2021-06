Mit 2,16 Promille: Mann baut Unfall auf einem Parkplatz in Weißenfels

Weißenfels - Am Mittwochabend hat sich auf dem Parkplatz in der Beuditz-Passage in Weißenfels ein Unfall ereigent. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Zeugen, wie ein Pkw beim Rückwärtsfahren ein anders Fahrzeug beschädigte und anschließend den Parkplatz verließ.

Die dazu gerufene Polizei konnte wegen des bekannten Kennzeichens den Fahrzeugbesitzer ausfindig machen und an dessen Auto entsprechende Schäden feststellen. Der Fahrer war mit 2,16 Promille stark alkoholisiert. Es erfolgte eine Blutprobe und die Einziehung des Führerscheins. (mz)