Auf Parkplätzen an der A9 und an der A38 haben Diebe von drei Lkw die Ladung gestohlen. Was die Täter bei den Raubzügen alles erbeutet haben.

Weißenfels/MZ - An den Autobahnen im Süden Sachsen-Anhalts treiben sogenannte Planenschlitzer immer öfter ihr Unwesen. Nach bereits mehreren Vorfällen der Art in den vergangenen Wochen sind allein am Donnerstag auf Parkplätzen drei Lkw-Ladungen gemeldet worden. Was genau geschehen ist, lesen Sie hier.