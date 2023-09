Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lützen/MZ - „Es ist nicht einfach.“ Diesen Satz hat man in der vergangenen Stadtratssitzung in Lützen von allen Seiten gehört. Doch am Ende steht die Entscheidung: Die Stadt gibt 8,6 Millionen Euro Kulturfördermittel zurück. Wegen der schlechten Haushaltlage will Lützen den fälligen Eigenanteil von rund 860.000 Euro sowie weitere Folgekosten bei den Bauprojekten sparen.