Ein Spezialunternehmen in Weißenfels räumt im Auftrag eines Vermieters eine total vermüllte Wohnung aus. Wie die Mitarbeiter die Messiwohnung vorfinden und was aus dem Bewohner geworden ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ - Nico Ebert aus Weißenfels kann so leicht nichts erschüttern. Der Unternehmer und sein Team sind geübt, vermüllte Wohnungen zu beräumen – sogenannte Messiwohnungen. Einmal im Monat erhält Ebert so einen Auftrag. Dieser Tage ist es wieder so weit gewesen. Was die Mitarbeiter dabei alles vorfanden und wie sie damit umgehen, lesen Sie hier.