Messerangriff, Brandstiftung, Diebstahl Wie lange ein Mann aus Weißenfels ins Gefängnis muss

Ein Mann soll eine Wohnung in Weißenfels in Brand gesetzt und einen Fernseher aus der brennenden Wohnung gestohlen haben. Vorher soll er einen anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Warum der Angeklagte eine Therapie machen will.