Menschen mit Handicap sind bei Weißenfelser Lichterkette dabei

Wie die aktuelle Situation in den Behindertenwerkstätten der Integra ist.

Yvonne Kramm arbeitet in der Wäscherei der Weißenfelser Integra.

Weißenfels/MZ - Stolz führt Yvonne Kramm durch die Wäscherei. Weihnachtliche Musik erfüllt den großen Raum, alle wirken an diesem Montagvormittag erstaunlich entspannt bei der Arbeit. Die 42-Jährige kennt sich hier bestens aus. Immerhin arbeitet sie seit 22 Jahren in den Werkstätten für behinderte Menschen in Weißenfels.