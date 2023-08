Auszeichnung beim Parkfest in Teuchern

Teuchern/MZ - Sichtlich überrascht und gerührt, aber auch glücklich und stolz nahm Alina Beyer am Samstagmittag beim Teucherner Parkfest die Einladung von Gemeindebürgermeister Marcel Schneider (parteilos) an und schrieb sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Dank der 17-Jährigen zählt die Einheitsgemeinde nämlich eine Weltmeisterin unter ihren Einwohnern.