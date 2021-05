Meisterbrief als Fleischer: Meine Eltern sind sehr stolz auf mich

Konstantinos Tsianakas hat es geschafft. Seit kurzem hält der 24-jährige Grieche, beschäftigt beim Tönnies-Zerlegebetrieb in Weißenfels, den Meisterbrief als Fleischer in der Hand. Der vorläufige Höhepunkt einer Geschichte, die im Sommer vor vier Jahren begann.

Da verlässt der damals 20-Jährige seinen Heimatort in Nordgriechenland in Richtung Deutschland. Weil er in seiner Heimat weder eine passende Ausbildung noch einen Job findet, entschließt er sich zur Teilnahme an einem Ausbildungsprojekt.

„Ich habe meine Sachen gepackt und bin nach Deutschland gezogen“

„Ich habe meine Sachen gepackt und bin nach Deutschland gezogen“, erzählt der junge Mann, der damals nur ein paar Brocken Deutsch konnte. Sein Weg führt ihn zum Weißenfelser Schlachthof, wo er sich nach einem vierwöchigen Praktikum für eine Fleischer-Ausbildung entscheidet.

Mittlerweile hat sich Kostas, wie ihn hier alle nennen, zum Vorzeige-Mitarbeiter im Zerlegebetrieb gemausert. Geschäftsführer Georg Stülb ist jedenfalls voll des Lobes. „Er war von Anfang an sehr ehrgeizig. Er war der einzige von sechs Teilnehmern, der die Ausbildung im Juli 2019 abgeschlossen hat“, berichtet er. Mit der Gesamtnote 2 hält der Grieche ein Top-Zeugnis in der Hand.

„Meine Eltern sind sehr stolz auf mich“

„Meine Eltern sind sehr stolz auf mich“, erzählt Kostas. Regelmäßig telefoniert er mit ihnen. Einmal im Jahr hat er sie besucht. Beruhigend für ihn: Auch in den Zeiten der Corona-Krise geht es den Eltern gut. „Es gibt keine Probleme“, sagt er. Seine Zukunft sieht der junge Mann erst mal weiter in Deutschland. Denn die Karriereleiter ist für ihn noch lange nicht zu Ende.

Von Januar bis März dieses Jahres hat er die Meisterschule der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main besucht - und mit dem Meisterbrief in der Hand abgeschlossen. Für Georg Stülb, Chef in einem Betrieb mit mehr als 2.000 Mitarbeitern aus 27 Nationen, ist Konstantinos Tsianakas auch eine Motivation für andere: „Wer wirklich will, kann bei uns viel erreichen.“ Und der junge Grieche will.

„Ich möchte jetzt Verantwortung übernehmen“

„Ich möchte jetzt Verantwortung übernehmen“, sagt er selbstbewusst. Schicht- oder Abteilungsleiter - Die Chefs könnten sich gut vorstellen, dem frischgebackenen Fleischermeister höhere Aufgaben zu übertragen. Auch mit dem Lernen ist Kostas noch nicht fertig. Denkt an eine Fortbildung, zum Beispiel in Richtung Arbeitsschutz.

Ob er, der mittlerweile die deutsche Sprache gut beherrscht, für immer in Deutschland bleiben will? „Keiner weiß, was die Zukunft bringt“, sagt er diplomatisch. Erst einmal fühlt er sich hier wohl. Nur der Fußball fehlt ihm. Immerhin hat Kostas, dessen Sympathie in Griechenland dem Team von Panathinaikos Athen gehört, vor Corona für den TSV Großkorbetha in der Kreisoberliga gekickt. Da trifft es sich in diesen Tagen besonders gut, dass er seinen Ausgleich nun im eigenen Garten finden kann. (mz)