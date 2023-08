In Weißenfels ist ein Lkw gegen eine Grundstücksmauer gefahren und hat diese stark beschädigt. Wie es zu diesem Unfall gekommen ist.

Mehrere Tausend Euro Schaden: Lkw kracht in Weißenfels gegen eine Mauer

In Weißenfels musste die Polizei einen Unfall aufnehmen, bei dem ein Lkw gegen eine Mauer gefahren war (Symbolfoto).

Weissenfels/MZ - Mehrere Tausend Euro Sachschaden hat nach Polizeiangaben ein Lkw-Fahrer am späten Mittwochabend am Schützenplatz in Weißenfels angerichtet: Wie das Revier Burgenlandkreis mitteilte, hatte sich der Mann mit seinem Laster verfahren und begann zu rangieren. Bei dem Manöver kollidierte das Fahrzeug mit der Mauer eines Grundstücks.