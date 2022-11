Was die unbekannten Täter angerichtet haben.

Weißenfels/MZ - +

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in einer Bankfiliale in der Weißenfelser Innenstadt randaliert. Dabei wurden Rollos heruntergerissen und entwendet, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Der Schaden wird mit mehreren Tausend Euro angegeben.