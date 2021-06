Mehr Weißenfelser setzen zunehmend auf Briefwahl

Weissenfels - Im Weißenfelser Wahlkreis zur Landtagswahl zeichnet sich schon vor dem Wahlsonntag ein Ergebnis ab - der Anteil der Briefwähler könnte in diesem Jahr deutlich steigen. Laut Gemeindewahlleiter Sven Hantscher seien im Vorfeld der Landtagswahl gut 5.000 Briefwahlunterlagen ausgegeben worden. Das seien etwa 800 mehr als bei der vergangenen Landtagswahl vor fünf Jahren.

Ein Grund dafür, dass offenbar mehr Menschen zu Hause und nicht in der Wahlkabine abstimmen wollen, könnte die Corona-Pandemie sein. Die stellt auch die Organisatoren der Wahl vor Herausforderungen. So seien in diesem Jahr deutlich mehr Wahlhelfer im Einsatz, um kurzfristige Ausfälle durch mögliche Quarantänen abfedern zu können. Am Sonnabend vor dem Wahltag sollen alle rund 300 Wahlhelfer in Weißenfels auch noch einmal auf eine mögliche Corona-Infektion getestet werden, berichtet der Gemeindewahlleiter.

Mehr Weißenfelser setzen auf Brief

Ausgezählt werden die Ergebnisse in den Wahllokalen. Wobei auch dort auf ausreichend Abstand gemäß der geltenden Hygieneregeln geachtet werden muss. Alle an den Wahlergebnissen interessierten Bürger können sich bereits am Sonntagabend im Weißenfelser Rathaus darüber informieren. Im Hochparterre sollen bereits ausgezählte Daten nach und nach veröffentlicht werden. „Das Rathaus ist offen“, sagt Sven Hantscher. Aber auch dort sind die Hygieneregeln einzuhalten.

Beim Kreiswahlleiter laufen später alle Ergebnisse zusammen. In Naumburg werden auch die Briefwahlstimmen ausgezählt. Bei der Landtagswahl 2016 hatten im Wahlkreis Weißenfels am Ende 3.182 der insgesamt 27.438 Wähler ihre Stimme via Brief abgegeben. Das war rund jeder Elfte. Wahlberechtigt wären damals sogar 46.364 Menschen gewesen. (mz)