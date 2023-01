Mehr als bunte Bildchen - Geschichte und Bedeutung der Ortswappen

Am Gosecker Dechantenberg wird wie in vielen weiteren Lagen im Burgenlandkreis Wein angebaut. Deshalb führt der Landkreis in seinem Wappen auch ein Weinsymbol.

Teuchern - Ein Krug als Symbol fürs die Geschichte des Töpferhandwerks in der Stadt. Dazu Hammer und Schlegel, die die Verbreitung des Bergbaus in der Region darstellen. Eine Wellenlinie steht für die Rippach. Und acht Ähren symbolisieren die acht landwirtschaftlich geprägten Ortschaften in der Gemeinde. Aus diesen Symbolen setzt sich das neue Wappen für die Einheitsgemeinde Teuchern zusammen. Mit Beginn dieses Jahres nutzt es die Stadt als Hoheitszeichen in Flaggen, Siegel und Briefbögen.