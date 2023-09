Am östlichen Rand der Stadt erinnern die Straßen noch immer eher an das Mittelalter. Warum die Anwohner wohl noch länger damit leben müssen.

So sieht es am Weißenfelser Tschirnhügel nach starkem Regen aus.

Weißenfels/MZ - Wer in Weißenfels nach Überbleibseln des Mittelalters sucht, der könnte womöglich am Tschirnhügel fündig werden. Am Ostrand der Stadt liegt jenes Fleckchen Erde, dessen Straßen eher an längst vergangene Zeiten erinnern. Seit 1946 lebt der heute 84-jährige Günther Wagner auf dem kleinen Hügel, auf dem sich nach dem Zweiten Weltkrieg Neubauern angesiedelt hatten und von dem bis Ende der 1960er Jahre noch Segelflieger gestartet sind.