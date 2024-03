Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Markwerben - Eine Einbruchsserie in Kleintransporter hält Handwerksbetriebe und Polizei im Burgenlandkreis in Atem. In der Nacht zum 15. März traf es Firmen in Naumburg, Gröben, Plotha und Prittitz. In der Zeitzer Schillerstraße bemerkten Zeugen die Täter beim Einbruchsversuch und konnten sie vertreiben. Zwei Tage später, andere Orte: Neun Kleintransporter in verschiedenen Ortsteilen von Weißenfels und Hohenmölsen wurden von Dieben heimgesucht. Auch aus dem Saalekreis sind ähnlich gelagerte Fälle bekannt. Die Gesamthöhe der Schäden erreicht bisher wohl eine fünfstellige Summe.