Im Weißenfelser Ortsteil Borau ist es am frühen Mittwochabend zu einem Kellerbrand gekommen. Laut Feuerwehr hat eine Maschine in Flammen gestanden.

Weißenfels/MZ. - In einem Keller im Weißenfelser Ortsteil Borau (Burgenlandkreis) ist am frühen Mittwochabend eine Maschine in Brand geraten. Das Feuer in der Straße der DSF konnte rasch gelöscht werden, teilte die Weißenfelser Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.