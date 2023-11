Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Markröhlitz/MZ. - Pfarrer Daniel Schilling-Schön ist überzeugt: „Saniert wird öfter mal, aber dass der Glockenturm einer Kirche komplett neu gebaut wird, ist etwas ganz Besonderes.“ Und weil das so ist, haben sie sich an der Dorfkirche in Markröhlitz versammelt, um beim Richtfest die Vollendung einer wichtigen Etappe ihres großen Projekts würdig zu begehen.