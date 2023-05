Ob Männertag, Vatertag oder Christi Himmelfahrt – gefeiert wurde am Donnerstag vielerorts in und um Weißenfels. Zwischen Bier und Skat-Turnieren war einiges los.

Männertag rund um Weißenfels: So wurde Himmelfahrt gefeiert

Buntes Treiben beim Männertagsfest auf der Festwiese in Taucha: Beim sonnigen Wetter schmeckt das Bier gleich doppelt so gut.

Taucha/Weissenfels/Lützen/MZ - Ob Männertag, Vatertag oder Christi Himmelfahrt – was am Donnerstag als Anlass zum feuchtfröhlichen Feiern genommen wurde, blieb jedem selbst überlassen. Und so ließen sich bei sonnigem und nicht allzu heißem Wetter etliche Leute das ein oder andere kühle Getränk schmecken.