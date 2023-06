Brand in der Waltherstraße in Weißenfels Männer trinken sehr viel Alkohol: Auf Trinkgelage folgt Wohnungsbrand

Wodurch ist ein Brand in der Waltherstraße in Weißenfels entstanden? Klar war bereits am Mittwoch, dass die zwei Männer, die sich in der Wohnung aufhielten, in der der Brand ausgebrochen war, sehr betrunken waren. Nun hat die Polizei neue Erkenntnisse.