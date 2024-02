Mängel an 33 Lastern: Weißenfelser Autobahnpolizei zählt Lkw-Fahrer an

Weißenfels/MZ - Bei Lkw-Kontrollen auf den Autobahnen im Süden Sachsen-Anhalts haben Beamte der Weißenfelser Autobahnpolizei am Montag 33 Laster mit Mängeln ertappt. Insgesamt seien 37 Fahrzeuge unter die Lupe genommen worden, teilte die Behörde mit. So seien technische Mängel wie defekte oder verschlissene Bremsen und defekte Beleuchtung, abgelaufene Hauptuntersuchungen sowie mangelhaft gesicherte Ladungen festgestellt worden. Darüber hinaus hätten sich Lasterfahrer insgesamt 35 Verstöße zuschulden kommen lassen: Überschreiten der Lenk- und Ruhezeiten sowie der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Telefonieren mit dem Handy während der Fahrt und Überholen trotz Überholverbots. Mit den Kontrollen beteiligten sich die Beamten an der länderübergreifenden Aktion „Roadpol – Truck & Bus“.