Blau-Weiß Borau, ein Dorfverein am Weißenfelser Stadtrand, feiert am Wochenende sein 70-jähriges Bestehen. Was die rührigen Organisatoren alles vorbereitet haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Ein Hauch ostdeutsche Fußballromantik wird an diesem Samstag über dem Sportplatz in der Weißenfelser Ortschaft Borau schweben. Um 15 Uhr treten die Kicker von Blau-Weiß Borau gegen eine Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg an. Darunter werden Namen sein, an die sich reifere Fußballfans sicher noch gut erinnern können: Damian Halata, Dirk Stahmann, Siegmund Mewes oder Axel Tyll.