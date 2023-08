Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bothfeld - Der Feldbrand, der vor einigen Tagen den Lützener Ortsteil Bothfeld bedroht hatte, ist längst gelöscht. Doch die dramatischen Stunden wirken nach. „Wir haben großes Glück gehabt“, erklärt Bürgermeister Uwe Weiß (SPD) kürzlich im Lützener Stadtrat. Er sei von Anfang an an der Brandstelle gewesen, so der Rathauschef. Deshalb habe er auch selbst beobachtet, wie sich das Feuer vom Graben an der Autobahn – angefacht durch die starken Winde – in nur wenigen Minuten fast bis nach Bothfeld ausgebreitet hat. „Man muss, wenn man das persönlich erlebt hat, auch darüber nachdenken, ob es neue Gesetzlichkeiten braucht“, so Uwe Weiß. Er regt mögliche Schutzbereiche zwischen Feldern und Grundstücken an, um künftig Häuser und Menschenleben nicht in Gefahr zu bringen. „Das wird nicht einfach, aber man muss das offen und ehrlich ansprechen“, so der Lützener Bürgermeister.