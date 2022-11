Lützener Carneval Klub eröffnet fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz

Lützen/MZ - Zwei Jahre war es nicht so leicht, das Lützener Rathaus einzunehmen“, sagte Stefan Bargenda, Sitzungspräsident des 1. Lützener Carneval Klubs (LCK), am Freitagvormittag auf dem Marktplatz in Lützen. Corona hatte den Narren das Fest entweder komplett gestrichen oder stark eingeschränkt. Doch dieses Jahr wolle man es wieder ins Rathaus schaffen: „Wir haben ja auch schon seit Wochen einen Termin“, scherzte Bargenda in Richtung der Rathausverwaltung, die in Lützen seit einiger Zeit tatsächlich überwiegend nur noch mit Termin erreichbar ist.

