Lützen/MZ - Die Stadt Lützen bekennt sich zur Entwicklung des geplanten Interkommunalen Gewerbegebiets an der A9 und B91. Der Stadtrat hat dem Beschluss in seiner vergangenen Sitzung mit einer Ergänzung vom Ortschaftsrat Zorbau zugestimmt. Demnach sollen die sogenannten Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet immer auch in den Ortschaften erfolgen, wo die „Eingriffe in die Natur “ – also die Baumaßnahmen – stattfinden.