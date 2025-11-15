Hubschraubereinsätze aufgrund medizinischer Notfälle sind im Burgenlandkreis in den vergangenen Jahren rückläufig. Doch die Finanzierung bereitet Probleme.

Luftretter seltener im Burgenlandkreis unterwegs: Warum sie trotzdem auf Spenden angewiesen sind

Berno Müller, Außendienstmitarbeiter der DRF Luftrettung, warb in den vergangenen Tagen im Borauer Einkaufszentrum um Spenden.

Borau/MZ. - Das Positive vorneweg: Die Zahl der Luftrettungen im Burgenlandkreis ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Gab es nach Angaben der Kreisverwaltung 2020 noch 598 solcher Hubschraubereinsätze, sank die Zahl im Jahr 2022 auf 556 und im vergangenen Jahr auf 343. In diesem Jahr seien es bislang 287 Luftrettungen gewesen.