Bürgermeister will Grundstück für einen Euro kaufen - Staatsanwaltschaft prüft Anzeige

Das Gelände in der Grunaustraße bei Wuschlaub in Lützen soll verkauft werden. Doch das Geschäft hat bei Stadträten Fragen aufgeworfen.

Lützen/MZ - Das Grundstück Nummer 19 an der Grunaustraße ist ein lauschiges Plätzchen im Niemandsland zwischen den Lützener Ortschaften Wuschlaub, Tornau und Söhesten. Umrandet von zahlreichen Bäumen, befinden sich auf dem Grundstück eine Baracke und ein Nebengebäude. Beide stehen nicht nur in Teilen leer, sondern offenbar auch zum Verkauf. Auf dem Gelände selbst findet sich dafür zwar kein Hinweis durch ein offizielles Verkaufsschild. Aber in einer zurückliegenden Stadtratssitzung in Lützen sollte das Grundstück den Besitzer wechseln. Das geht zumindest aus der dazugehörigen Tagesordnung hervor.