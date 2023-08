Ein Lottospieler aus dem Burgenlandkreis hat am Mittwochabend 77.777 Euro abgeräumt. Der wievielte Großgewinn das bereits in diesem Jahr im Landkreis gewesen ist.

Weißenfels/MZ - Dem Lottoglück gefällt es offenbar gut im Burgenlandkreis. Am Mittwochabend hat eine Spielerin oder ein Spieler aus dem Landkreis über einen Gewinn in Höhe von 77.777 Euro, die sie/er in der Zusatzlotterie „Spiel 77“ gewonnen hat, gejubelt. Das teilte die Lottogesellschaft Sachsen-Anhalt am Donnerstag mit. Wie treffsicher Lottospieler im Burgenlandkreis in diesem Jahr sind, lesen Sie hier.