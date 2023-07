Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lobitzsch/MZ - „In der letzten Woche bricht die große Hektik aus“, ahnt Gerhard Pinkny. Und der 67-Jährige muss es wissen. Immerhin macht der Lobitzscher die Vorbereitung auf ein seltenes Spektakel in seinem Heimatort in diesem Jahr zum achten Mal mit. Dabei gibt es kaum einen unter den knapp 300 Einwohnern, der nicht mitmischt in diesen Wochen vor der Altweibermühle. Da gibt es so viel zu tun, und wie so oft steckt der Teufel im Detail. Da wird die Mühle in vielen Stunden freiwilliger Arbeit aufgebaut, da werden die Texte für das Schauspiel geschrieben. Da ist die nicht eben einfache Logistik für ein Wochenende, an dem im sonst so idyllischen Saaleort bis zu 5.000 Besucher erwartet werden. Je näher das zweite August-Wochenende Tag rückt, umso größer die Aufregung.