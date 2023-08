Service für seltenes Volksfest Saale-Ort für Autos gesperrt: Lobitzscher Altweibermühle nach sieben Jahren zurück

Der 300-Einwohner-Ort Lobitzsch an der Saale erwartet am Wochenende bis zu 5.000 Besucher zur Altweibermühle. Was die Gäste beachten sollten.