Weissenfels/MZ - Bei einem Unfall an der Ampelkreuzung B 91/A 38 bei Weißenfels ist am Dienstagmorgen eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Die Frau hatte mit ihrem Pkw an der Ampel gestoppt. Als sie wieder losfuhr, ist ein Lkw aufgefahren. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.