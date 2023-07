Beim Praxis- und Wissenschaftstag am Hohenmölsener Agricolagymnasium gibt die Schauspielerin Rahel Wölfle Kindern einen etwas anderen Einblick in die Natur.

Rahel Wölfle als „Fräulein Brehm“ beim Praxis- und Wissenschaftstag in Hohenmölsen. In dem Stück spricht sie über den Wolf und zeigt dabei das Modell eines Schädels.

Hohenmölsen/MZ - Die große Bühne befindet sich für Rahel Wölfle an diesem Dienstag in der Schulaula des Agricolagymnasiums. Zum ersten Mal ist die Schauspielerin in Hohenmölsen zu Gast – um Kindern der Klassenstufen fünf, sieben und neun mal einen etwas anderen Einblick in die Tierwelt zu geben. Rahel Wölfle gehört zum Ensemble des Wissenschaftstheaters „Fräulein Brehm“ aus Berlin, das jedes Jahr zum Programm des Wissenschafts- und Praxistags der Schule gehört.