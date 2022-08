Leute sind überfordert: Grundsteuerreform führt auch in Weißenfels zu Problemen

Weissenfels/MZ - Das Telefon - es steht gerade selten still. Mehrere Anrufe bekommt Viola Faust derzeit täglich in ihrer Steuerkanzlei - von Leuten, die Fragen zur Grundsteuererklärung haben, die gerade in aller Munde ist. Aufgrund der Grundsteuerreform müssen Eigentümer von Immobilien und sonstigen Flächen, die im Grundbuch vermerkt sind, eine Erklärung offenlegen - doch damit sind viele schlichtweg überfordert. Sie suchen daher Rat - etwa bei Stadtverwaltungen. In Hohenmölsen haben sich zuletzt einige Bürger damit an die Stadt gewandt. Doch der Verwaltung sind die Hände gebunden. „Wir dürfen keine Auskunft geben und müssen die Leute ans Finanzamt verweisen“, sagt Bürgermeister Andy Haugk (parteilos).