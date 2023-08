Der Landmaschinenbauer Agco möchte sich am Standort im Norden von Hohenmölsen erweitern. Warum das nicht einfach ist und welches Großprojekt vor Kurzem in Betrieb gegangen ist.

Leuchtturm wächst weiter: Agco will Belegschaft in Hohenmölsen verdoppeln

Hohenmölsen/MZ - Welchen Stellenwert das Agco-Werk Hohenmölsen in der Region hat, konnte der neue Geschäftsführer Alexander Schenk vor einer Woche bei einer Wirtschaftsveranstaltung erfahren: „Man kam kaum aus dem Raum, weil mich alle als neuen Geschäftsführer begrüßen wollten. Das war faszinierend und zeigt, wie präsent wir in der Region sind und dass wir als Leuchtturm gesehen werden“, sagt der 40-Jährige, seit April Geschäftsführer am Standort, im Gespräch mit der MZ. Ein Leuchtturm, der in den vergangenen 14 Jahren enorm gewachsen ist – und noch weiter wachsen soll.